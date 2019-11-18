Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı: "10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında günün anlam ve öneminden uzak...
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlığı: '10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında günün anlam ve öneminden uzak... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı: "10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında günün anlam ve öneminden uzak...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı: "10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı:

Milli Eğitim Bakanlığı: "10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir. Bakanlık Maarif müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen etkinliğin icra edildiği okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:00 Kaynak: İHA
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