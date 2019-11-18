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Milli Eğitim Bakanlığı: "10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında günün anlam ve öneminden uzak...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı: "10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:00 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanlığı: "10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir. Bakanlık Maarif müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen etkinliğin icra edildiği okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır." - ANKARA
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