Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini değiştirdi! Tercihler 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak

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Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri takvimini güncelledi.

TAKVİMDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Yeni takvime göre eğitim kurumları için tercihler 29 Ağustos ila 2 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak, sonuçlar da 3 Eylül 2021 Cuma günü ilan edilecek.

BAKANLIK, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Yapılan açıklamada, "2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır. Buna göre; atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29 Ağustos 2021 - 2 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.