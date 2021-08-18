Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini değiştirdi! Tercihler 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri takvimini güncelledi.
Yeni takvime göre eğitim kurumları için tercihler 29 Ağustos ila 2 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak, sonuçlar da 3 Eylül 2021 Cuma günü ilan edilecek.
Yapılan açıklamada, "2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır. Buna göre; atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29 Ağustos 2021 - 2 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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