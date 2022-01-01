Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 yılında gerçekleştirilen çalışmaları anlatan bir video yayınladı - Son Dakika

- Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 yılında gerçekleştirilen çalışmaları anlatan bir video yayınladı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bakanlığın 2021 yılında yaptığı çalışmaları anlatan bir video yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 2021 yılında bakanlık tarafından yapılan çalışmaları anlattı. Yayınlanan videoda gerçekleştirilen çalışmaların özeti anlatıldı.

Bakanlığın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin geleceğine yapılacak en önemli yatırım eğitimdir. Çocuklarımız için canla başla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. 2021'in ardından geçen yıla kısa bir bakış.