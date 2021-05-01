Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Özer: 2 bin 291 ürün tescil başvurusundan 182 patent aldık - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "2021 yılının ilk dört ayında mesleki eğitim, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) ve fen liselerinde fikri mülkiyet kapsamında toplam 2 bin 291 ürün tescil başvurusunda bulunduk ve bu başvurulardan 182 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldık" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 81 ilde 183 BİLSEM'de görev yapan öğretmenlere fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendi. BİLSEM'ler 2021 yılının ilk dört ayında 70 patent, 149 faydalı model, 1162 tasarım ve 6 marka olmak üzere 1387 ürün başvurusunda bulundu. Başvurular sonunda 74 ürünün tescili alındı. Her bir BİLSEM'den en az bir ürün tescili olmak üzere 2021 yılında 183 ürün tescili alınması hedefleniyordu.

Mesleki eğitimde 2021 yılında 760 ürün başvurusunda bulunuldu, bu ürünlerden 99'u tescil aldı. Böylece BİLSEM'ler ve mesleki eğitimde ilk dört ayın sonunda konulan yıllık hedeflerin yüzde 40'ı gerçekleşmiş oldu. Fen liselerinde ise 2021 yılında 144 ürün başvurusunda bulunuldu, 9 ürünün tescili alındı. Fen lisesinden en az bir ürün tescili olmak üzere 2021 yılında 320 ürün tescili alınması hedefleniyor.'182 PATENT ALDIK'Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, "MEB olarak mesleki eğitim, BİLSEM ve fen liselerinde fikri mülkiyet konusunda bir yılda çok önemli bir mesafe aldık. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığımızla yaptığımız iş birliği ile 81 ilde yönetici ve öğretmenlerimize fikri mülkiyet süreçleri ile ilgili eğitimleri tamamladık. Ayrıca, Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurduk. 2021 yılının ilk dört ayında mesleki eğitim, BİLSEM'ler ve fen liselerinde fikri mülkiyet kapsamında toplam 2 bin 291 ürün tescil başvurusunda bulunduk ve dört ay sonunda bu başvurulardan 182 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldık. Başvuruların çoğunluğu halen değerlendirme aşamasındadır" dedi.753 PATENT, FAYDALI MODEL, TASARIM VE MARKA TESCİL HEDEFİFikri mülkiyet farkındalığını ortaöğretim kurumlarına yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitimde aldığımız mesafe sonrasında fen liselerimizde ve BİLSEM'lerde fikri mülkiyet konusunda önemli adımlar atmaya başladık. Kurulan bu iş birliği ile 81 ildeki tüm fen liselerimizin ve BİLSEM'lerimizin yönetici ve öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenledik. 2021 yılında 320 fen lisemizin her birinin en az bir ürünü tescil ettirmesini hedefliyoruz. 183 BİLSEM'in her birinin en az bir ürün tescil etmesini hedefliyoruz. Mesleki eğitimde de 250 ürün tescili hedefliyoruz. Dolayısıyla 2021 yılında toplam 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili almayı hedefliyoruz. İlk dört ayda elde edilen başarıya baktığımızda gelinen nokta oldukça sevindirici. 2021 yılında önümüze koyduğumuz hedefe de kolaylıkla ulaşacağımıza inanıyorum. Böylece fikri mülkiyet ve sınai haklarla ilgili ortaöğretim kurumlarımızda ve Bakanlığımızda oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu. Bu çalışmalar gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır."