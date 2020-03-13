Milli Eğitim Bakanlığı, 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı... - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanlığı, 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı, 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:06 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı, 21- 22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.
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