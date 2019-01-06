Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı Açıklaması

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), "Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi" adı ile devam eden bir projenin olmadığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Açıklaması, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), "Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi" adı ile devam eden bir projenin olmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi" hakkında medyada yer alan haberlere ilişkin açıklama gereği duyulduğu belirtildi.

"Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi"nin Orta Öğretim Genel Müdürlüğünce 2014-2016 yıllarında yürütüldüğü ve tamamlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu projenin pilot uygulamaları da geçtiğimiz eğitim-öğretim yılı itibarıyla tamamlanmıştır. Basından gelen talepler üzerine, Sayın Bakanımız yapılan pilot uygulamaların çıktılarını değerlendirmiştir. Bakanlığımızın gündeminde bu alanda devam etmekte olan bir proje yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:05 Kaynak: AA

Pilot, Güncel
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