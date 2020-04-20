Milli Eğitim Bakanlığı'dan 23 Nisan'a 100. Yıl Marşı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığı'dan 23 Nisan'a 100. Yıl Marşı
6 saat önce
23 Nisan için hazırlanan 100. Yıl Marşının videosu ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel olarak marş hazırladı.
23 Nisan için hazırlanan 100. Yıl Marşının videosu ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel olarak marş hazırladı.
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20.04.2020 17:18:16. #1.13#
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