Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Deprem Bölgelerindeki Öğretmenlere Tayin Hakkı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Deprem Bölgelerindeki Öğretmenlere Tayin Hakkı

24.02.2023 14:37
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Deprem Bölgelerindeki Öğretmenlere Tayin Hakkı

Millî Eğitim Bakanlığı, deprem bölgelerinde görev yapan bakanlık personeli ile sözleşmeli-kadrolu öğretmenlere talepleri halinde tayin hakkı tanınmasına karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgelerinde görev yapan bakanlık personeli ile sözleşmeli-kadrolu öğretmenlere talepleri halinde tayin hakkı tanınmasına karar verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; Bakanlık merkez binasında Eğitim-Bir Sen Genel Başkanı Latif Selvi, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer ile bir araya geldi. Toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik de katıldı.

Toplantıda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerini kapsayan bölgede görev yapan öğretmen ve Milli Eğitim Bakanlığı personelinin ilgili yasal hükümler kapsamında yer değişikliği ele alındı.

Yapılan görüşmenin ardından, Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldığı açıklandı.

MAZERET TAYİNİ HAKKI OHAL BÖLGESİNDEKİ SÖZLEŞMELİ/KADROLU ÖĞRETMENLERİ KAPSIYOR

Mazeret tayini hakkından, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer personel yararlanacak.

OHAL ilan edilen illerdeki personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenler ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna bakılmaksızın atamaları gerçekleştirilecek.

Yer değişikliğine ilişkin ayrıntılar, yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Deprem Bölgelerindeki Öğretmenlere Tayin Hakkı - Son Dakika

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