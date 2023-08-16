Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı! Açık liselere giriş zorlaşacak

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemini değerlendirmek amacıyla medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Yeni dönemde liselerde atılacak bazı adımları sıralayan Bakan Tekin, sınıf tekrarının geri geleceğini ve açık liselere girişlerin de zorlaşacağını söyledi. Tekin, "Zorunlu haller dışında örgün eğitim çağındaki çocuklarımızın açık liseye kayıt yapmalarını istemiyoruz." dedi.

"AÇIK LİSELERE KAYMALARLA İLGİLİ BİR DİZİ TEDBİR ALACAĞIZ"

Açık liselerle ilgili mevzuat değişikliğine gidileceğini söyleyen Bakan Tekin, "Özellikle 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ortaöğretim öğrencilerinin arasında yaygınlaşmaya başlayan, özellikle pandemi ile başlayıp depremle devam eden süreçte açık liseye kaymalar söz konusuydu. Açık liseye kaymalarla ilgili de bir dizi tedbiri önümüzdeki günlerde mevzuat değişiklikleriyle almış olacağız." dedi.

"AÇIK LİSEYE GEÇİŞLERİ ZORLAŞTIRACAĞIZ"

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bizim için çok önemli; hem örgün eğitim çağındaki bir gencimizi yaygın eğitim kurumlarına gitmesini doğru bulmuyoruz, hem de açık okullara devam eden bu çocuklarımız özellikle çok sayıda arkadaşımızın eleştirdiği bu merdiven altı, izinsiz kurslar üzerinden bir hazırlık sürecine devam ediyor. Bu merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından da 11. sınıftan 12'ye geçen öğrenciler içerisinden açık liseye erişim, açık liseye nakil süreçlerini zorlaştırarak eğitim verdiğini iddia eden yapılarla da mücadele etmiş olacağız. Dolayısıyla açık liseye geçişleri zorlaştıracağız.

"ZORUNLU HALLER DIŞINDA AÇIK LİSEYE KAYIT YAPTIRMALARINI İSTEMİYORUZ"

Şunu açıkça söyleyeyim: Pandeminin yarattığı kısıtlılıklar çerçevesinde özellikle açık lise sınavlarının elektronik ortamda yapma süreci vardı. Şimdi tekrar eski haline dönüştürüp açık liseye geçişleri bir prosese bağlamak istiyoruz. Zorunlu haller dışında örgün eğitim çağındaki çocuklarımızın açık liseye kayıt yapmalarını istemiyoruz."