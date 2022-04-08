Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı

08.04.2022 10:40
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 20 Mart'ta uygulanan sınava ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.

Öte yandan, sınava ait cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.

Adaylar, kendi cevapları ve soruların doğru cevaplarını ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bugün saat 10.15 itibarıyla 10 gün süreyle inceleyebilecek.

Adaylar, internet sitesine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını seçtiklerinde, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya verdikleri cevaba ulaşabilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sınav sonuçlarının eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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milli eğitim bakanlığı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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