Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde 1 yıl boyunca atılan adımları paylaştı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde 1 yıl boyunca atılan adımları paylaştı

07.08.2022 17:22
Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde 1 yıl boyunca atılan adımları paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde 1 yıl boyunca atılan adımları paylaştı Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde bir yıl boyunca atılan adımları anlatan bir video yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde 1 yıl boyunca atılan adımları paylaştı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde bir yıl boyunca atılan adımları anlatan bir video yayınladı. Videoda, 20. Milli Eğitim Şurası'ndan ilk kez uygulanan yaz okullarına, temel eğitime kazandırılan 10 bin okuldan ücretsiz yardımcı kaynaklara kadar bütün ayrıntılar paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 20 yıldaki tarihi kazanımlara bu yıl da yenilerini ekledik" ifadeleri ile yapılan paylaşımda, bakanlığın eğitimde bir yıl boyunca attığı adımları anlatan bir videoya da yer verildi.

Videoda, bir buçuk yıl aradan sonra yüz yüze eğitimin sürdürüldüğü, 7 yıl aradan sonra 20. Milli Eğitim Şurası'nın gerçekleştirildiği ve Türk Konseyi'nin 6. Toplantısının hayata geçirildiğine yer verildi. Sınıflara etkileşimli tahtanın kurulduğu bilgisi yer alan videoda, Çevre Dostu 1000 Okul Projesi ve okul öncesi eğitim seferberliği başlatıldığı paylaşıldı. Videoda, 1 milyon öğrencinin katıldığı ilk kez uygulanan yaz okulları, yabancı dil ve matematik seferberliği, köy yaşam merkezleri başlıklarında yıl içinde atılan adımlar da yer aldı.

Temel eğitimde 10 bin okul başlığı altında 3 bin yeni anaokulu ve 7 bin ilkokula iyileştirme yapıldığı bilgisinin paylaşıldığı videoda, Bakan Özer'in "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ilkesi ile bir toplantıda yaptığı konuşmasında kullandığı "Kütüphanelerdeki 20 milyon kitap sayımız 75 milyona yükseldi" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

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