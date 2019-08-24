Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına öğrenimi süresince...
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Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına öğrenimi süresince...

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına öğrenimi süresince eğitim yardımı, sosyal ve psikolojik destek sağlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına öğrenimi süresince..., System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına öğrenimi süresince eğitim yardımı, sosyal ve psikolojik destek sağlayacak.

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Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:54 Kaynak: AA
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