Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına öğrenimi süresince...
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Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına öğrenimi süresince eğitim yardımı, sosyal ve psikolojik destek sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:54 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına öğrenimi süresince eğitim yardımı, sosyal ve psikolojik destek sağlayacak.
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