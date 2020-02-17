Milli Eğitim Bakanlığı, Etimesgut'taki okul müdürünün vurulması olayına ilişkin idari soruşturma... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Milli Eğitim Bakanlığı, Etimesgut'taki okul müdürünün vurulması olayına ilişkin idari soruşturma... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı, Etimesgut'taki okul müdürünün vurulması olayına ilişkin idari soruşturma...

10 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı, Etimesgut'taki okul müdürünün vurulması olayına ilişkin idari soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Etimesgut'taki okul müdürünün vurulması olayına ilişkin idari soruşturma..., System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, Etimesgut'taki okul müdürünün vurulması olayına ilişkin idari soruşturma başlattıklarını açıkladı. - ANKARA

milli eğitim bakanlığı, Etimesgut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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