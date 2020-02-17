Milli Eğitim Bakanlığı, Etimesgut'taki okul müdürünün vurulması olayına ilişkin idari soruşturma... - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanlığı, Etimesgut'taki okul müdürünün vurulması olayına ilişkin idari soruşturma...
10 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığı, Etimesgut'taki okul müdürünün vurulması olayına ilişkin idari soruşturma başlattıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanlığı, Etimesgut'taki okul müdürünün vurulması olayına ilişkin idari soruşturma başlattıklarını açıkladı. - ANKARA
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