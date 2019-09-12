Son Dakika Haberleri: Milli eğitim bakanlığı ile kültür ve turizm bakanlığı arasında iş birliği protokolü
Son Dakika Güncel Haber

Milli eğitim bakanlığı ile kültür ve turizm bakanlığı arasında iş birliği protokolü

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü

Milli eğitim bakanlığı ile kültür ve turizm bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bakanlık ile 1 kuruma atama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı? Bahçeli'den çok konuşulacak kabine değişikliği yorumu: Doğru bulmuyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 14:16:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli eğitim bakanlığı ile kültür ve turizm bakanlığı arasında iş birliği protokolü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]