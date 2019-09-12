Milli eğitim bakanlığı ile kültür ve turizm bakanlığı arasında iş birliği protokolü
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:18 Kaynak: DHA
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü
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