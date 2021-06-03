Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından Meclis'te "çocuk işçiliği" sunumu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, "Düsturumuz, işçilik yapmak zorunda kalan çocukları bir şekilde okullarımıza ya da eğitim planlarına çekebilmek. Bu anlamda diğer bakanlık ve kuruluşlarla her türlü iş birliğine açığız." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bakanlıklarının çocuk işçiliği konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Numanoğlu, "Mevsimlik Tarım İşçisi Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi" başlıklı sunumunda, sosyo-ekonomik yapı ve coğrafi şartlar nedeniyle birçok vatandaşın, yılın belirli dönemlerinde ikamet ettikleri yerleşim birimlerinden mevsimlik gezici tarım işçisi, göçer veya yarı göçer olarak yurdun farklı bölgelerine göç ettiğini söyledi.

Eğitim ve öğretim dönemine rastlayan bu göçler sonucunda, zorunlu öğrenim çağındaki birçok çocuğun eğitim ortamından uzaklaştığını dile getiren Numanoğlu, halk eğitim merkezi müdürlüklerince, mevsimlik tarım işçisi ile göçer veya yarı göçer ailelerinin çocuklarının eğitim eksikliklerinin tamamlanması amacıyla yarıyıl ve yaz tatilinde telafi, yetiştirme ve destekleme kursları ile sosyal etkinlik çalışmalarının yapılacağını bildirdi.

Bu çocukların ve ailelerin, eğitimlerini sağlamanın görevleri olduğunu ifade eden Numanoğlu, "Düsturumuz, işçilik yapmak zorunda kalan çocukları bir şekilde okullarımıza ya da eğitim planlarına çekebilmek. Bu anlamda diğer bakanlık ve kuruluşlarla her türlü iş birliğine açığız." diye konuştu.

Bakanlığın, çocuk işçiliği konusunda yürüttüğü örnek projelere değinen Numanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile UNICEF arasında imzalanan çalışma planı kapsamında, 14-17 yaşları arasında temel eğitimlerini tamamladıktan sonra farklı nedenlerle eğitimlerine devam edemeyen çocuklara yönelik 1 Eylül 2020'den itibaren başlatılan Mesleki Eğitime Kazandırma (MEK) programını anlattı.

Program kapsamında 5 bin 736 ev, 3 bin 117 işyeri ziyareti gerçekleştirdiklerini, 220 Türk, 77 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 297 öğrencinin mesleki eğitim merkezlerine kaydedildiğini, okul dışı kalan 1477 çocuğun belirlenerek il milli eğitim müdürlüklerine bildirildiğini aktaran Numanoğlu, bu yılın ikinci yarısında İstanbul, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Sakarya ve Siirt de eklenerek genişletilmesiyle programın toplam 23 mesleki eğitim merkezinde uygulanması için UNICEF ile görüşmelerin yapıldığını kaydetti.

Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Çömçe de çocuklara yönelik koruyucu sağlık hizmeti noktasında çok sayıda faaliyet yürütüldüğünü söyledi.

Çocukların, fiziksel ve ruhsal yönden korunmasının yeterli olmadığını, onları sosyal yönden de desteklemek gerektiğini belirten Çömçe, çocukların kendi yaş grupları içinde yaşamaları gerekenleri yaşamalarını sağlayacak ortamlar oluşturulmasının önemini dile getirdi.

"Sağlık Bakanlığı olarak bütüncül bakıyoruz"

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Daire Başkanı Aslıhan Külekçi Uğur ise çocuk işçiliği ve mevsimlik tarım işçilerine verilen sağlık hizmetleri konusunda sunum yaptı.

Uğur, "Türkiye genelinde 659 mobil ekiple, mevsimlik tarım işçileri gibi dezavantajlı gruplara, bulundukları yerlerde sağlık hizmeti veriliyor, aile hekimleri tarafından sağlık hizmeti sunulmaya devam ediliyor." dedi.

Mevsimlik tarım işçilerine yönelik sahada toplum sağlığı merkezleri ile ilçe sağlık müdürlüklerinin birlikte çalıştığını ifade eden Uğur, "Asıl amacımız, ilçesine gelen tarım işçilerinin sağlık kayıtlarını tutmak, risk gruplarına göre özellikle bebek, çocuk, gebe gibi riskli gruplara öncelik vermek. Biz çocukları 'çalışan' ya da 'çalışmayan' diye ayırt etmiyoruz. Bizim için bütün çocuklar korunmayı hak ediyor ve korunması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı olarak bütüncül bakıyoruz. çalışan-çalışmayan bütün çocuklarımıza sağlık hizmetini aynı şekilde götürüyoruz." diye konuştu.