Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı Arasında Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme...
10 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı Arasında Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü Tanıtım Videosu-2(Tür: Ankara)
Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı Arasında Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü Tanıtım Videosu-2
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:05 Kaynak: DHA
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