Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı Arasında Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme...

Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı Arasında Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme...

10 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı Arasında Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü Tanıtım Videosu-2(Tür: Ankara)

Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı Arasında Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme..., System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı Arasında Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü Tanıtım Videosu-2

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:05 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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