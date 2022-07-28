Rize'de "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği" protokolü tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği" protokolü tanıtıldı

28.07.2022 14:15

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü, Rize'de düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü, Rize'de düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, iki bakanlık arasında imzalanan protokol kapsamında kentte yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, burada yaptığı konuşmada, Rize'de 26 meslek lisesi bulunduğunu söyledi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 33 aktif alanda toplam 6 bin 954 öğrencinin eğitimlerine devam ettiğini belirten Emen, "Alanlarımızdan Sağlık Hizmetleri 1230 öğrenci, yiyecek içecek hizmetleri 575 öğrenci ve denizcilik alanlarında 503 öğrenci eğitim görmektedir. Bu üç alan ilimizde en çok öğrencilerimizin rağbet ettikleri alandır. İlimizde çay işletmeciliği, sebze ve meyve İşletmeciliği dallarının açılması için müracaatlarımız yapılmış olup sonuç beklemekteyiz." dedi.

Emen, Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri bölümünde 1989-1990 eğitim öğretim yılında kurulan çay fabrikası ile sektöre ara eleman yetiştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"1945 yılında kurulan köklü geçmişe sahip bu okulumuzda 1989-90 eğitim öğretim yılından itibaren kurulan fabrika ile çay üretimi yapılıyor. Burada öğrencilerimizle bakanlığımızın eğitim alanı olarak tahsis ettiği çay bahçelerinde çay topluyoruz. O çayları buraya getiriyoruz, burada kuru çay imalatını yapıyoruz, paketliyoruz ve İkram çay adı altında ürettiğimiz kuru çayın satışını yapıyoruz. Burada eğitim gören öğrencilerimiz fiilen çay üretiminin her aşamasında yer alıyor. Çay topluyor, gerekirse sırtlarında taşıyarak yola çıkarıyorlar, fabrikada üretim aşamalarında yer alıyorlar, çay paketlerini hazırlıyorlar ve sektörün ara eleman ihtiyacı için hazır hale geliyorlar. Günlük 4 ton yaş çay işleme kapasitesine sahip. 24 ton kuru çay üretiyoruz. Bundan sonra öğrencilerimizin daha da etkin olarak sürece dahil olması için çay çeşitliliğini arttıracağız."

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Genç ise Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolünün amaç ve hedefleri anlattı.

Açıklamaların ardından Emen ve Genç, Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri bölümünde kurulan çay fabrikasında incelemelerde bulundu.

YORUMLAR
500
Çaykur Genel Müdürü: 'Çaykur'un Satılması Üreticiye de Devlete de Fayda Sağlamaz. Kanun, Çaykur'u Güçlendirecek; Özel Sektörü de Güçlendirecek' Çaykur Genel Müdürü: 'Çaykur'un Satılması Üreticiye de Devlete de Fayda Sağlamaz. Kanun, Çaykur'u Güçlendirecek; Özel Sektörü de Güçlendirecek'
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği' protokolü tanıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:29 PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, "yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle yargı önüne çıkıyor! Yıldız futbolcu hapis cezası alabilir...
19:02 Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili 8 kişiye soruşturma açıldı
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 20:21:27. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği" protokolü tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement