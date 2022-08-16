Karabük'te eski köy okulu köylünün desteğiyle yaşam merkezine dönüştürülüyor - Son Dakika
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Karabük'te eski köy okulu köylünün desteğiyle yaşam merkezine dönüştürülüyor

16.08.2022 13:08
Karabük'te eski köy okulu köylünün desteğiyle yaşam merkezine dönüştürülüyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" projesiyle Karabük'teki kullanılmayan köy okulu, köy halkının desteğiyle faaliyet merkezine dönüşüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" projesiyle Karabük'teki kullanılmayan köy okulu, köy halkının desteğiyle faaliyet merkezine dönüşüyor.

Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki kullanılmayan okul binasının köy yaşam merkezine dönüştürülmesine başlandı.

Dönüşüme sessiz kalmayan köy imamı, muhtar, aza ve köy halkı el birliğiyle yaşam merkezinin hayata geçirilmesi için çalışıyor.

Kamelyaları vernikleyen, salıncakları boyayan ve okulun tadilatını yapan köy halkına meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de masa ve sandalye desteği veriyor. Merkezin ağustos ayı sonuna kadar açılması hedefleniyor.

"Köy okulumuz köyümüzün kalbi olacak"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in köy okullarının açılmasıyla ilgili talimatlarının olduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda il genelindeki çalışmaları son noktaya getirdiklerini belirten Akbaş, "Ödemiş köyümüzde köy yaşam merkezini açmayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda burada muhtarımız ve köy sakinlerimizin her birisi köy yaşam merkezimizin çevre düzenlemesiyle ilgili çalışmaları bizzat yapıyorlar." dedi.

Akbaş, köy yaşam merkezinin masa ve sandalyelerinin meslek liseleri öğrenci ve öğretmenleri tarafından üretildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnşallah köy yaşam merkezimize bu masa ve sandalyeleri teslim edeceğiz. Aynı zamanda devletimizin güçlü imkanları çerçevesinde köy okulumuzu onarıyoruz. İnşallah köy okulumuz köyümüzün kalbi olacak. Yaşlılarımız ve gençlerimiz köy okulumuzda birliktelik sağlayacaklar. Bu kapsamda köy yaşam merkezimizde halk eğitim kanalıyla köylümüzün istediği hangi kurs varsa açacağız."

"Köy halkı adına mutluyuz"

Ödemiş Köyü Muhtarı Abdullah Peker de köy yaşam merkezinin açılması için köy imamı, azalar ve köy halkıyla çalıştıklarını söyleyerek, "Köyümüze böyle bir hizmet kazandırdıkları için devletimizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Köy halkı adına mutluyuz." diye konuştu.

Köy sakini Tuncay Yılmaz da çocuklar için zevkle çalıştıklarını vurgulayarak, "Tamir, bakım ve onarım işlerini hocamız, muhtarımız, azalarımız ile devam ettiriyoruz. Köylü olarak gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. Köyümüz kalkınsın istiyoruz. Fedakarlığımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Köyün azalarından Remzi Ateş ise köylünün el birliği ile köy yaşam merkezini kurmak için elinden gelen gayreti gösterdiğini kaydetti.

Tüm köy halkının mücadele içinde olduğunu vurgulayan Ateş, "Bugün kamelyamızı vernikledik, salıncaklarımızı boyuyoruz ardından tuvaletlerin ve okulun tadilatına başlayacağız." dedi.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te eski köy okulu köylünün desteğiyle yaşam merkezine dönüştürülüyor - Son Dakika

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