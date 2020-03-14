Milli Eğitim Bakanlığı ile TFF protokol imzaladı! Dünyada bir ilk - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli Eğitim Bakanlığı ile TFF protokol imzaladı! Dünyada bir ilk - Son Dakika Spor

Milli Eğitim Bakanlığı ile TFF protokol imzaladı! Dünyada bir ilk

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında, TFF Hakem Meslek Lisesi'nin açılmasını sağlayacak protokol dün imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TFF protokol imzaladı! Dünyada bir ilk, System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında, TFF Hakem Meslek Lisesi'nin açılmasını sağlayacak protokol dün imzalandı. TFF'nin Riva'daki merkezinde düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk futbol tarihi bakımından bir dönüm noktasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Selçuk, "Okulumuz yetenek sınavıyla öğrenci kabul edecek" dedi.


"Bu projenin değeri çok büyük"


TFF Başkanı Nihat Özdemir ise Riva Meral- Celal Aras Spor Lisesi'nde 2020-21 öğretim döneminden itibaren futbol hakemliği eğitimi verileceğini söyledi. Özdemir, "15-16 yaşındaki öğrencilerimiz lisemizde hakemlik eğitimi görecek ve ilk defa okullu hakemlerimiz olacak. Bunun dünyada bir örneği yoktur. Yeni bir eğitim hamlesi olan bu projenin arkasında kararlılıkla duracağız. Bu projenin değeri gerçekten çok büyüktür. Bir hakemin yetişmesi 10 yılı buluyor. Mevcut sistemde hakemlerimiz 30-35 yaşında Süper Lig'e adım atabiliyor. Bu çalışmayla okulumuzda verileceği eğitimde hakemlerimizin yaşını da küçülteceğiz" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, milli eğitim bakanlığı, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:24 
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