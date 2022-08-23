Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıya göre, ' Öğretmenlik Meslek Kanunu 'nun ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan 'Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nde 'Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur' hükmü yer aldı. Bu kapsamda, 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na 26 Eylül- 3 Ekim'de başvuruda bulunacaklardan lisansüstü eğitimlerini 3 Ekim- 30 Ekim'de tamamlayacak olanlar, eğitimlerini bitirdiklerine dair belgelerini ibraz etme şartıyla yazılı sınavdan muaf tutulacak.

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Kaynak: DHA

Öğretmenlik Meslek Kanunu, milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lisansüstü eğitimi tamamlayan öğretmenlere uzman ve başöğretmen sınavından muafiyet - Son Dakika

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