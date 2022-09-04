MEB'e 40 sözleşmeli personel alınacak

Bakanlığın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, MEB'e KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak, merkez teşkilatı birimlerinde görev yapacak 2 aşçı, 4 aşçı yardımcısı, 8'i kadın 24 temizlik personeli ve 10 şoför olmak üzere toplam 40 sözleşmeli personel alınacak.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, KPSS, Güncel, Son Dakika

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