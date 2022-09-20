Sürücü Adaylarına Emniyet Kemeri Simülasyon Eğitimi Zorunluluğu Getirildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Buna göre; sınıf farkı gözetmeksizin, ehliyet alacak tüm sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek.

MEB tarafından hazırlanan ve Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasını öngören düzenleme, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. Değişiklik ile Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'ne şu madde eklendi.

EMNİYET KEMERİ SİMÜLASYON EĞİTİMİ

"Sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlanmadan önce tüm sürücü adaylarına emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak, emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı olarak bilgi edindirmek ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak amacıyla sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimine tabi tutulurlar.

SINAV SORUMLULARINA EĞİTİM

29/5/2013 tarihinden önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alanlardan en az yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış ve kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunan ve halihazırda kamu personeli olarak çalışanlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurmak kaydıyla bu yönetmeliğin 31/A maddesinde belirtilen hizmet içi eğitime alınırlar. Hizmet içi eğitimi tamamlayarak EK-15'te yer alan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurs Uygulama Sınav Sorumlusu Hizmet İçi Eğitim Tamamlama Belgesi almaya hak kazananlara, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev verilebilir."