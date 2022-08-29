Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan örnek sorular, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek soruları yayımlandı - Son Dakika

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