Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek soruları yayımlandı - Son Dakika
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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek soruları yayımlandı

29.08.2022 15:35
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek soruları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın örnek soruları yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın örnek soruları yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan örnek sorular, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülü, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.

Örnek soru kitapçıklarına "www.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek soruları yayımlandı - Son Dakika

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