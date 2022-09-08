MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdüründen Vali Gürel'e ziyaret - Son Dakika
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MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdüründen Vali Gürel'e ziyaret

08.09.2022 12:29
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdüründen Vali Gürel'e ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Ertuğrul Karalar, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Ertuğrul Karalar, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Bir dizi program ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Karalar, Vali Gürel'e ziyarette bulundu, yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları konusunda görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da yer aldı.

Öte yandan Vali Gürel, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ile Karabük PTT Başmüdürü Ahmet Karagöz'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdüründen Vali Gürel'e ziyaret - Son Dakika

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