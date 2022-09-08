Bir dizi program ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Karalar, Vali Gürel'e ziyarette bulundu, yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları konusunda görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdüründen Vali Gürel'e ziyaret - Son Dakika

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