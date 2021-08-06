Üye Girişi
Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar

06.08.2021 14:23

Ziya Selçuk'un istifa etmesi sonucu Mahmut Özer'in Milli Eğitim Bakan olarak atanması, memleketi Tokat'ın Yazıbaşı köyünde cami hoparlöründen anonsla köy halkına duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı görevine Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. 19 yıl aradan sonra Tokatlı bir bakanın atanması sevinçle karşılandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın açıklanması ile birlikte Bakan Özer'in köyünde de sevinç yaşandı. Bakan Özer'in çocukluk yıllarının geçtiği Tokat merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde, atama haberi cami hoparlöründen yapılan anonsla duyuruldu. Köy muhtarı İdris Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mahmut Özer'in bakan olarak atandığını duyurarak, "Köyümüzün yetiştirmiş olduğu güzel insan Mahmut Özer'e yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Özer'in bakanlığı cami hoparlöründen duyuruldu

KÖYDE BAYRAM HAVASI OLUŞTU

Muhtar Dündar, Bakan Özer'in köyüne sık sık geldiğini, en son 20 gün önce annesinin mezarını ziyaret ettiğini kaydetti. Bakan Özer'in amcası ve halasının köyde yaşadığını belirten Dündar, "Kendisi köyümüzü sorunları ile ilgileniyor. Köyümüzden bakan çıkması bizleri mutlu etti. Köyümüzde bir bayram havası oluştu. Köylülerimiz çok mutlu oldu. Kendisi her bir görev aldığında annesinin kabristanını ziyaret eder. Bizde bakanımızı köyüne geldiğinde karşılama yapacağız" diye konuştu.

Özer'in bakanlığı cami hoparlöründen duyuruldu

"ÇALIŞKAN BİR ÖĞRENCİYDİ"

Bakan Özer'in amcası Mehmet Özer (67), haberi televizyondan öğrendiklerini ve mutlu olduklarını kaydetti. Mehmet Özer, Bakan Özer'in çocukluk yıllarının köyde geçtiğini belirterek, "İlkokulu Tokat'ta okudu. Yaz tatillerinde köye geliyordu. Çalışkan bir öğrenciydi. Bakan olduğunu bizde televizyondan duyduk, sevinç yaşadık. Çok mutlu olduk. Köy caminden bakan olduğu anons edildi. Köylülerimiz sevindi, gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Gazete, Tokat, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar - Son Dakika


Son Dakika

Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz 14:40 Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz Akşener'den 14:20 Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçeleri korkuttu 14:09 Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçeleri korkuttu
1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi! Türk pilot operasyon devam ederken motorları ateşleyip kaçmaya çalışmış 13:40 1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi! Türk pilot operasyon devam ederken motorları ateşleyip kaçmaya çalışmış Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu 13:28 Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri 12:15 Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri
AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak 11:36 AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı 11:15 Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı

Son Dakika Haberleri
14:40 Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız
14:39 Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz
14:25 Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı
14:23 Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar
14:20 Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor
14:08 Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçeleri korkuttu
13:48 Acun Ilıcalı'dan beklenen adım geldi! AHBAP derneği aracılığıyla 100 aileye 5 milyon TL'lik yardım yapacak
13:40 1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi! Türk pilot operasyon devam ederken motorları ateşleyip kaçmaya çalışmış
13:34 Turizm hedefinde değişiklik yok! Yangınlara rağmen, 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir bekleniyor
13:26 Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi
Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız         
14:41
Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı         
14:25
Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için "Çeyrek altın" olarak adlandırılıyor         
14:11
Acun Ilıcalı'dan beklenen adım geldi! AHBAP derneği aracılığıyla 100 aileye 5 milyon TL'lik yardım yapacak Acun Ilıcalı'dan beklenen adım geldi! AHBAP derneği aracılığıyla 100 aileye 5 milyon TL'lik yardım yapacak         
13:49
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi         
13:26
Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek         
12:00
Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu         
11:29
Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü         
11:07
Yoğun bakımlardaki genç hastaların sayısı artıyor: Yüzde 100'ü aşısız, pişman olduklarını söylüyorlar Yoğun bakımlardaki genç hastaların sayısı artıyor: Yüzde 100'ü aşısız, pişman olduklarını söylüyorlar         
10:49
Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! "Çocuğuma şiddet uyguluyor" diyerek şikayet etti         
10:39
Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım         
10:28
Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı         
10:15
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir         
09:15
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 14:46:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement