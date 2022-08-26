81 ildeki 998 halk eğitimi merkezinde 73 alanda kurs - Son Dakika
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81 ildeki 998 halk eğitimi merkezinde 73 alanda kurs

26.08.2022 19:01
81 ildeki 998 halk eğitimi merkezinde 73 alanda kurs

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na bağlı 998 halk eğitimi merkezi, her ay 1 milyon kişiye kurs imkanı sunuyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na bağlı 998 halk eğitimi merkezi, her ay 1 milyon kişiye kurs imkanı sunuyor. 81 ilde, 73 alandaki 3 bin 811 farklı kursa katılma imkanı sağlanırken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yılın sonuna kadar 12 milyon vatandaşımızın bu kurslardan faydalanmasını sağlayacağız" dedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, hayat boyu öğrenme kapsamında; 81 ilde faaliyet gösteren 998 halk eğitimi merkezinden 2022'nin ilk 7 ayında 7 milyon 570 bin kişi yararlandı. 73 alanda 2 bin 748'i mesleki ve teknik, 1063'ü genel olarak birçok alanda kurs imkanı bulunan halk eğitimi merkezlerinde, en fazla tercih edilen meslek kursları arasında; bilgisayar işletmenliği, ev tekstil ürünleri hazırlama, arıcılık, geleneksel el nakışları, elde Türk işlemeleri, kadın giysileri dikimi, dekoratif ahşap süsleme ve dekoratif ev aksesuarları hazırlama yer alıyor. SERTİFİKALAR E-DEVLET'TE

Halk eğitimi merkezleri tarafından düzenlenen kurslara ait alınan tüm sertifikalara e-Devlet Kapısı üzerinden erişilebiliyor. Sertifika almaya yeni hak kazanan veya eski sertifikalarını tekrar almak isteyenler, halk eğitimi merkezlerine gitmeden kolaylıkla e-Devlet üzerinden barkodlu sertifikalarını alabiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise konuya ilişkin şunları kaydetti: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece eğitim çağı nüfusuna eğitim hizmeti sunmuyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin dört bir noktasına dağılmış 998 halk eğitimi merkeziyle de yetişkin olan vatandaşlarımızın istediği kursları, istedikleri noktada ayaklarına götürüp bu hizmetten faydalanmasını birinci öncelik olarak alıyoruz. Yılın sonuna kadar 12 milyon vatandaşımızın bu kurslardan faydalanmasını sağlayacağız. Tabii burada en önemli olan konulardan biri de kadınlarımızın bu halk eğitimi kurslarına rağbetleri, teveccühleri. Şu ana kadar kursiyerlerimizin yaklaşık yüzde 70'inin kadınlardan oluştuğunu görüyoruz. Onun için kadınlarımızın hem hayatta ayakları üzerinde daha güçlü durabilmeleriyle ilgili hem de istihdama katılımlarıyla ilgili ihtiyaç duydukları her türlü kursu, halk eğitimi merkezleri üzerinden kadınlarımızın hizmetine sunacağız. İnşallah, yıl sonuna kadar da bu süreçte 998 halk eğitimi merkezimizle tüm vatandaşlarımıza bir şekilde erişmenin mutluluğunu taşımış olacağız." (DHA)

YORUMLAR
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7 ayda 7 milyon 570 bin kişi halk eğitimi merkezlerinden yararlandı 7 ayda 7 milyon 570 bin kişi halk eğitimi merkezlerinden yararlandı Bakan Özer: 136 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırıyoruz Bakan Özer: 136 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırıyoruz
Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 81 ildeki 998 halk eğitimi merkezinde 73 alanda kurs - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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