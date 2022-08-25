Adıyaman'da "aile okulu" eğitimleri verilmeye başlandı - Son Dakika
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Adıyaman'da "aile okulu" eğitimleri verilmeye başlandı

25.08.2022 15:20
Adıyaman'da "aile okulu" eğitimleri verilmeye başlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 7 ilde pilot olarak uygulanan Aile Okulu Projesi eğitimleri Adıyaman'da başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 7 ilde pilot olarak uygulanan Aile Okulu Projesi eğitimleri Adıyaman'da başladı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle pilot uygulaması İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Erzurum'da başlayan Aile Okulu'nun programları kapsamında eğitim alan 10 eğitimci kente gelerek burada İl Milli Eğitim Müdürlüğü personellerine eğitim vermeye başladı.

İMKB İlköğretim Okulu'nda bir araya gelen öğretmenler, 4'er saat "sosyal ve duygusal beceri gelişimi", "aile içi iletişim becerileri", "akran ilişkileri", "bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı", "çatışma ve stres yönetimi", "ahlaki gelişim" ve "sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite", 2'şer saat "bağımlılık" eğitimleri almaya başladı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, AA muhabirine, projenin çocuklar ile veliler arasında daha sağlıklı iletişim kurulması yönünde ciddi bir etkinlik olduğunu belirtti.

Altındal, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 600'ün üzerinde öğretmenimizi eğitime aldık bundan sonra da velilerimizin eğitimine başlayacağız. Hedefimiz 15 Eylül'e kadar 4 bine yakın veliye ulaşmak. Aralık ayının sonunda inşallah 20 bin veliyle bu işi tamamlamayı planlıyoruz. Buradaki amacımız velilerimizin öğrencileri ile daha sağlıklı iletişim kurmalarını ve daha sağlıklı yönlendirmelerini dijital ortamın ortaya koymuş olduğu zararlı tehlikeli alanlardan uzak durması hususunda neler yapmaları konusunda bilgilendirme yapmak."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da 'aile okulu' eğitimleri verilmeye başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da "aile okulu" eğitimleri verilmeye başlandı - Son Dakika
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