Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından bakanlıklarda da devir teslim törenleri yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen Yusuf Tekin, bugün bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Mahmut Özer'den devraldı.

ÖZER: GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTIK

Törende konuşan Mahmut Özer şunları söyledi: "Bizler tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte eğitim sistemimizin kalitesini artırmayla ilgili gece gündüz demeden çalıştık. Her başlangıcın bir sonu var. Dolayısıyla bugün kıymetli Yusuf hocamıza görevi devredeceğiz. Çalışma arkadaşlarıma, bakan yardımcılarıma, genel müdürlerime, daire başkanlarıma, okul müdürlerime kısacası tüm öğretmenlerimize birlikte yol yürüdükleri içi tek tek şükranlarımı sunuyorum. Rabbimden tek duam vardı bakanlığa başlarken; ilkeli, dürüst, şeffaf, uzlaşmayı değil ilkeyi merkeze alan ve eğitim sisteminin güzelleşmesi için çalışmayı rabbimden bana nasip etmesi için dua etmiştim. Allah'ıma hamt ediyorum duam kabul edildiği için ve bu süreçte yardım ettiği için."

TEKİN: MAARİF MÜCADELESİ SADECE BAKANLIK BÜROKRATI OLARAK YÜRÜTÜLECEK BİR MÜCADELE DEĞİL

Özer'den görevi devralan Milli Eğitim Bakanı Tekin ise şöyle konuştu: "Bundan yaklaşık 5 yıla yakın bir süre önce bu salonda yine duygusal bir vedayla aranızdan ayrılmıştım. Şimdi yine aynı duygusallık içerisindeyim. Birlikte yol yürüdüğümüz birçok arkadaşımızla tekrar burada karşı karşıya olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu salonda çok sıkıntılı zamanlarda çok sıkıntılı toplantılar yaptığımız bir an gözümün önünden geçti. Birlikte mücadele ettiğimiz birçok arkadaşımız hala salonda onları burada görmekten ayrıca mutlu oldum. Ayrılırken de demiştim; Türkiye'deki maarif mücadelesi sadece bakanlık bürokratı olarak yürütülecek bir mücadele değil. Dışarıdan da bu konuda çalışma yapmak, katkı vermek çok şerefli ve onurlu bir iş ama bir gün yeniden yolumuz kesişirse diye vedalaşırken 'Tekrar görüşeceğiz' demiştik.

"ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ"

Bugün bizi tekrar bir araya getiren cenabı Allah'a şükürlerimi sunuyorum. Bizi bu göreve layık gören sayın Cumhurbaşkanı'mıza güvendiği için bizleri yeniden bu göreve layık gördüğü için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Müsteşarken de her daim hem başbakanlığı döneminde hem cumhurbaşkanlığı döneminde attığımız her adımda biz onun destekleri sayesinde bu adımları atabilmiştik. Bugün ve bundan sonra da yine onun destekleri onun bize vereceği katkılarla inşallah çok güzel şeyler yapacağız.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASININ YAPILACAĞI YER KUŞKUSUZ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI"

2018'den itibaren Türkiye'de çok şeyler değişti. Özellikle 2023 seçimleri sonrası Türkiye'de hem siyasette hem bürokraside birçok paradigma değişti, değişmek zorunda. Artık önümüzdeki yüzyılın, Türkiye yüzyılı olacağını iddia ediyoruz ve düşünüyoruz. Bu iddiamızda samimiysek ve başarılı olmak istiyorsak bunun adımlarının atılacağı, bunun inşasının yapılacağı yer de kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığı ve milli eğitim sistemi. Biz bu ideali bu hedefi hayata geçirmek için bakanlığımız merkez teşkilatı, taşrada kahrımızı çeken öğretmen arkadaşlarımız, taşrada sıkıntılarla boğuşan idareci arkadaşlarımız, idari personellerimiz hiç ayırt etmediğim özel öğretim kurumlarımız aynı şekilde merkezi yönetim içerisinde birlikte hareket edebileceğimiz önemli yapılar var diğer bakanlıklar var. Kuşkusuz eğitim, öğretim politikaları kurulu var.

"TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİ HAK ETTİĞİ YERE ÇIKARTMAK İÇİN HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Tüm bu paydaşlarla birlikte Türk milli eğitim sistemini hak ettiği yere çıkartmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Ben ilk olarak bunun taahhüdünü huzurlarınızda vermek istiyorum. Gecemiz gündüzümüz, 7/24 tüm mesaimiz bütün emek ve bütün gücümüzle bu mücadeleyi yürüteceğimizi milletimize taahhüt ediyorum. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan üstümüze düşen her ne varsa yapmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz."