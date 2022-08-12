Yol hatası kaynaklı kazaları azaltacak proje - Son Dakika
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Yol hatası kaynaklı kazaları azaltacak proje

12.08.2022 11:20
Yol hatası kaynaklı kazaları azaltacak proje

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan metal işleri öğretmeni Yaşar Şahin'in (60), 7 kişilik ekibiyle geliştirdiği sistemde; araç içine monte edilen modül cihaz, çukur veya tümseğe denk gelindiğinde bunu konumu ile bilgisayar sistemindeki uygulamaya aktarıyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan metal işleri öğretmeni Yaşar Şahin'in (60), 7 kişilik ekibiyle geliştirdiği sistemde; araç içine monte edilen modül cihaz, çukur veya tümseğe denk gelindiğinde bunu konumu ile bilgisayar sistemindeki uygulamaya aktarıyor. Sistemle anında tespit edilen bozuk yolların yapılıp, yol hatalarından kaynaklanan trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli metal işleri öğretmeni Yaşar Şahin, aralarında mühendis ve yazılımcıların bulunduğu 7 kişilik ekibi ile yol hatalarından kaynaklanan trafik kazalarını önlemek amacıyla uydu teknolojisini kullanarak, proje geliştirdi. 'Yollardaki Kaza Trafiği Projesi' kapsamındaki sistemde, araç içine monte edilen modül cihaz, çukur veya tümseğe denk gelindiğinde bu durumu uydu teknolojisi ile konumu, tarihi ve saatiyle detaylıca bilgisayar sistemindeki uygulamaya aktarıyor. Proje hayata geçtiğinde, sistem ile anında tespit edilen bozuk yollar haritalandırıldıktan sonra ilgili kurum tarafından yapılıp, yol hatalarından kaynaklanan kazaların önüne geçilebilecek.

'TEKNOFEST SONUCUNU BEKLİYORUZ'Yaşar Şahin, satellite uyduları ve sensör teknolojisiyle modül oluşturduklarını belirterek, "Araçlar çukurlara düştüğünde 'Buradan bir darbe şiddeti alabilir miyiz' diye düşündük. Konumunu da GPS uydularıyla saptıyoruz. Dolayısıyla araba çukura düştüğünde anında biz konum bilgisini elde edebiliriz, diye düşündük ve bu projeyi planladık. Ekibimizde yazılımcılar var, bilgisayar mühendisleri var, algoritma oluşturan ekibimiz var. Ben takım kaptanı olarak algoritmayı oluşturuyorum. Bu işi yapacak ve yapabilecek olanları buldum ve Teknofest için hazırlamış oldum. Teknofest'te yarı final birincisi olduk ve finalde Ordu'da yarıştık ve şu an için sonucu bekliyoruz" diye konuştu.'AMAÇ TRAFİK KAZALARINI AZALTMAK'Şahin, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre trafik kazalarından her yıl 1 milyon 350 bin kişinin hayatını kaybettiğini kaydedip, "Ülkemizde de her yıl 5 ile 6 bin kişi hayatını kaybediyor, 10 binlerce kişi sakat kalıyor. Dolayısıyla bu proje ile yol hatalarından kaynaklanan trafik kazalarını azaltmayı planladık. Yine BM verilerine göre trafik kazalarının tüm ülkelere toplam maliyeti 530 milyar dolar tutarında. Ülkemizde ise bu 15 milyar dolar. Araç bakım maliyetleri, iş gücü kayıpları, yaralıların tedavisi, sigorta girdileri üst üste konduğunda yüksek bir maliyet karşımıza çıkıyor. Projemizle trafik kazalarından kaynaklanan maddi yükün de azaltılmasını hedefledik" dedi. Projeyi yollardan sorumlu kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere sunacaklarını belirterek, "Proje bu kuruluşların ilgi alanına giriyor. Eminim onlar da bu projeden memnun olurlar çünkü proje kapsamında belediyelere anlık, dakikalık, saatlik, aylık, nasıl isterlerse yol bozukluklarını en yoğundan en aza olacak şekilde raporlandırabiliyoruz. Belediye en fazla sinyal raporlanan yolu öncelikle yapacak ki vatandaşın konforu artsın ve mağduriyeti giderilsin" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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