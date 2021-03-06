Son dakika haber: AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, kentte 22 yeni okul yapılacağını bildirdi - Son Dakika

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 2021-2022 yılları eğitim yatırımları kapsamında Aydın'a 22 yeni okul yapılacağını açıkladı.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesinde bulunan Ortaklar Fen Lisesini ziyaret eden Savaş, 2021-2022 yılları arasında Aydın'a 22 yeni okul yapımı için 352 milyon liralık ödenek ayrıldığını söyledi.

Savaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde bulunan önemli proje okullarından biri olan Ortaklar Fen Lisesini ziyaret ettik. Bu vesileyle okulumuz bünyesinde bulunan mevcut pansiyonun yerine 200 yataklı yeni pansiyon yapım ihalesinin önümüzdeki ay yapılarak inşaatına en kısa süre içinde başlanacağı müjdesini paylaştık. Teori ve uygulamayı bir arada öğrenme imkanı sunan okullarımızda, evlatlarımız aldığı nitelikli eğitimlerle, geleceklerini daha etkin ve verimli tasarlayacaklardır. Ayrıca, Aydın'ımıza 2021 ve 2022 yılları eğitim yatırımları kapsamında; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olacak şekilde 22 yeni okul yapımı için 352 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Eğitim en temel önceliğimiz. Bunun için her dönem en büyük kaynağı eğitime ayırmaya devam ediyoruz."

Savaş, ziyaretinden sonrası salgın döneminde görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına başarı belgeleri dağıttı.