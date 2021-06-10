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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Filistinli çocuklara 'oyun sandıkları' - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Filistinli çocuklara 'oyun sandıkları'

10.06.2021 00:49

- Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Filistinli çocuklara 'oyun sandıkları' Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitime erişemeyen çocuklar için tasarladığı "Benim Oyun Sandığım" seti, bu kez Filistinli çocuklar için yola çıktı.

- Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Filistinli çocuklara 'oyun sandıkları'

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitime erişemeyen çocuklar için tasarladığı "Benim Oyun Sandığım" seti, bu kez Filistinli çocuklar için yola çıktı. Çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyecek nitelikte hazırlanan oyun sandıklarının içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinli çocuklara mesajı da yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitime erişemeyen çocuklara evlerinde ulaşmak için hazırladığı "Benim Oyun Sandığım" eğitim seti, bu kez Filistinli çocuklar için yola çıktı. Sandıkların içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinli çocuklara mesajı da yer alıyor. Oyun sandıklarının yüklendiği tırlar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı törenle Ankara'dan uğurlandı.

"Türk milleti olarak bizler uzakta değil, hemen yanı başınızdayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyun sandıklarının ulaşacağı Filistinli çocuklara hitap ettiği mesajında, "Türk milleti olarak bizler uzakta değil, hemen yanı başınızdayız. Oyun oynamaktan, hayal kurmaktan, hayallerin için mücadele etmekten lütfen vazgeçme! Zulmün karanlığı ne kadar koyu olursa olsun, şafağın aydınlığına karşı duramaz. Sokaklarda özgürce koşturacağın, gökyüzüne korkusuzca bakacağın günler muhakkak gelecek. Doğan gün umuttur çocuğum, yüzünü güneşe dön. Aklımızdasın, gönlümüzdesin, dualarımızdasın. Sevgiyle gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

"İstedik ki Filistinli çocuklarımız da bu oyun sandıklarından yararlansın"

Filistinli çocuklara gönderilen oyun sandıklarını taşıyan tırları yolcu etmeden önce bir açıklama yapan Bakan Selçuk, "Geçtiğimiz günlerde Filistin'de yaşananlar hepimizi derin acılara boğdu, çok üzüldük. Çocukların hayatını yitirdiğini görmek, yetim kaldığını bilmek gerçekten çok üzücü. Filistin meselesi elbette tüm İslam aleminin, tüm insanlığın meselesi ve kanayan bir yarası. Hepimiz Filistinli kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmalı ve çocuklar için daha fazla neler yapabileceğimiz konusunda duyarlı olmalıyız. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'deki çocuklarımıza oyun sandıkları göndererek onların eğitimine katkıda bulunuyoruz. İstedik ki Filistinli çocuklarımız da bu oyun sandıklarından yararlansın. Biz Filistinli çocuklarımıza ne gönderelim diye düşündüğümüzde aklımıza ilk oyun sandıklarımız geldi" İfadelerini kullandı.

"Savaş maalesef en çok çocukları etkiliyor"

Savaşların en çok çocukları etkilediğini ve yıprattığını vurgulayan Bakan Selçuk, "Aklımızla ve yüreğimizle Filistinli çocuklarımızın yanındayız elbette. Savaş maalesef en çok çocukları etkiliyor. Hiçbir sorumluluğu olmayan, ne olup bittiğinin farkında olmayan çocuklar ne yazık ki çok zorlanıyorlar ve savaşın kalıcı etkilerine maruz kalıyorlar. Bu durum elbette ki vicdanlarımızı kanatıyor, vicdanlarımızı rahatsız ediyor ve şöyle bir soru ile karşı karşıya bırakıyor bizi; 'peki biz bu çocuklar için ne yapabiliriz?' Bu sorunun cevabına baktığımızda da Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimin içerisinden bir şey yapmayı arzuluyoruz ve şartlar oluştukça Filistin'deki çocuklarımız için de daha fazla işler ve projeler yapmayı elbette hedefliyoruz. Tabi ki bu dünyadaki tüm çocuklar için geçerli, onlar için dünyayı nasıl güzelleştirebiliriz sorusunun peşindeyiz" diye konuştu.

"Filistin'de yaşayan çocukların iyi şartlarda eğitim almasını bir nebze de olsa desteklemek için 'Benim Oyun Sandığım' setini gönderiyoruz"

"Benim Oyun Sandığım" setlerinin yüklendiği tırları uğurlama töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, oyun sandıklarının Filistinli çocuklara Türkiye Cumhuriyeti'nin sevgilerini iletmede vesile kılındığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, bu oyun sandıkları ile Filistin'deki yavrularımıza dualarımızı, sevgimizi, güzel günlerin bir gün geleceğine dair inancımızı, silah ve bomba seslerine inat umudumuzu gönderiyoruz. Onları desteklemek, onlar için elimizden geleni yapmak; savaşın son bulduğu, zulmün olmadığı, kötülükten ilk önce çocukların korunduğu bir dünya için etik değerleri eğitim sistemimizin temeline yerleştiriyoruz. Yeni nesillerin, daha güçlü bir vicdana sahip olacağını ve bu günlerin geri gelmemesi için çalışacaklarını biliyorum."

"Benim Oyun Sandığım" eğitim seti okul öncesindeki çocukların tüm gelişim alanlarını destekliyor

Üretimi Ders Aletleri Yapım Merkezi tarafından üretilen setlerde, çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyecek nitelikte hazırlanmış 31 ayrı materyal, 52 farklı ürün yer alıyor. Ahşap oyun sandığında, Bir Şeyden Çok Şey kitabı, boya seti, büyüteç, dama taşları, geçmeli birim küpler, geometri tahtası ve lastikleri, kale yapı blokları, kırtasiye seti, ksilofon, oyun halısı, eşleştirme kartları, oyun hamuru, oyuncaklar gibi materyaller bulunuyor.

Filistinli 1000 aileye ulaştırılacak "Benim Oyun Sandığım" eğitim seti için materyallerin amacını ve nasıl kullanılacağını açıklayan, çocuk gelişimi konusunda aileleri bilgilendiren bir de rehber hazırlandı. Rehber, Arapçaya çevrilerek basıldı ve sandıkların içine eklendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Filistinli çocuklara 'oyun sandıkları'
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Filistinli çocuklara 'oyun sandıkları'
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Filistinli çocuklara 'oyun sandıkları'
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Filistinli çocuklara 'oyun sandıkları'

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Filistinli çocuklara 'oyun sandıkları' - Son Dakika


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