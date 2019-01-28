Milli Eğitim Bakanlığı O Kursların Kapatılacağını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğretim kurslarının 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğretim kurslarının 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı açıklamada, özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağını duyurdu. Bakanlık, olası mağduriyetleri önlemek için özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılmasına ilişkin tüm çalışmaların da tamamlandığını açıkladı. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda değişiklik öngören çalışmanın yasalaşmış olması sonucunda özel öğretim kurslarının kapanacağı belirtilen açıklamada, veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı yapmamaları ve bursluluk sınavı yapmamaları gerektiği kaydedildi.



DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA YENİ DÜZENLEME



Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezun öğrencilere ise halk eğitim merkezlerinde ücretsiz olarak destekleme ve yetiştirme kursları verilmeye devam edecek. Bu kurslarda görevlendirilecek personele uygulanacak öğretim programları ve kullanılacak yardımcı öğretim materyallerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir" denildi.



TEMEL LİSELER KAPANIYOR



Açıklamada, "Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde 5580 Sayılı Kanun'da yapılan geçici düzenlemeyle açılan temel liseler de 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda Kanun'da belirtilen süreyi tamamlayarak kapanacak. Bu nedenle temel liselere yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapılmayacak. Bu okulların ara sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda nakil yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca bu süreçte veli ve öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri almaya dönük çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.



EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ UYGULAMASI SONA ERİYOR



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "2014 yılında başlatılan kamuoyunda teşvik olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulaması, organize sanayi bölgeleri ve bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere hariç olmak üzere diğer özel okullar için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılacak. Bu kapsamda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel okullarda ilk defa öğrenim görecek öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek. Halen özel okullarda bu desteği alan öğrenciler ise, öğrenim gördükleri okulun öğretim kademesi süresi boyunca destekten yararlanabilecek" denildi.



(Musa Erdoğan/İHA)

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