Başkente şehit öğretmenler için hatıra ormanı ve anıt - Son Dakika
Üye Girişi

Başkente şehit öğretmenler için hatıra ormanı ve anıt

14.07.2022 10:40

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Ankara'nın Keçiören ilçesinde tahsis edilen alanda şehit öğretmenler anısına hatıra ormanı oluşturulması ve anıt yapılması için çalışma başlatıldı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Ankara'nın Keçiören ilçesinde tahsis edilen alanda şehit öğretmenler anısına hatıra ormanı oluşturulması ve anıt yapılması için çalışma başlatıldı. Bakan Mahmut Özer, "İnşallah, hem hatıra ormanını hem de tüm şehit öğretmenlerimizin isminin bulunduğu anıtı 2022- 2023 eğitim- öğretim yılının açılışına yetiştireceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Keçiören'de tahsis edilen, 344 bin 307 metrekarelik arazide hatıra ormanı oluşturulması ve anıt yapılması için çalışma başlattı. Bakan Mahmut Özer, öğretmenlerin büyük fedakarlıklarla Türkiye'nin dört bir noktasında, en zor koşullarda bile olsa öğretmenlik yaparak öğrencilere destek olmaya devam ettiklerini vurguladı. Özer, "Covid-19 salgını sürecinde de vefa gruplarında, çalışma gruplarının hepsinde öğretmenlerimiz çok aktif bir şekilde yer aldı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki öğretmenlerimiz için bir hatıra ormanı oluşturalım. Aynı zamanda şehit öğretmenlerimiz için de o ormanın içerine bir anıt tesis edelim" diye konuştu. Bakan Özer, 'Öğretmen Hatıra Ormanı' olarak düzenlenmek üzere tahsis edilen araziye ağaç dikimi ve öğretmen şehitliği yapılması için hızlıca çalışma başlattıklarını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı'yla 'Öğretmen Hatıra Ormanı' oluşturmak üzere 80 bin fidanın buraya dikilmesiyle ilgili protokolü tamamladık. İnşallah, hem hatıra ormanını hem de tüm şehit öğretmenlerimizin isminin bulunduğu anıtı da 2022- 2023 eğitim- öğretim yılının açılışına yetiştireceğiz. Bu vesileyle görevleri başında şehit olan bütün şehit öğretmenlerimizi rahmetle minnetle anıyorum" dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehitlik Anıtı yapılacak Son dakika gündem: Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehitlik Anıtı yapılacak Vanlı öğretmen boy ve kilo ölçen cihaz üretti Vanlı öğretmen boy ve kilo ölçen cihaz üretti
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkente şehit öğretmenler için hatıra ormanı ve anıt - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:35 İhraç talebi sonrası MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli yeni davet: Gel partiye tekrardan üye ol
16:27 Brezilyalı orta saha Fenerbahçe'de! Willian Arao resmen açıklandı
16:09 Paul Pogba'nın "Nusret tarzı" videosu sosyal medyayı salladı! Paylaşıma beğeni yağdı
15:35 Psikolojisi bozuk olan asker, hava değişimi iznine geldiği evde babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
15:22 Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
15:14 İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 16:42:23. #1.11#
SON DAKİKA: Başkente şehit öğretmenler için hatıra ormanı ve anıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement