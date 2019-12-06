Milli Eğitim Bakanlığı:

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye "psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği" iddiasıyla ilgili, okul müdürünün açığa alındığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili, bahse konu olan okul müdürü açığa alınmış olup konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."