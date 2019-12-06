Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı: "Okul müdürü açığa alındı, soruşturma başlatıldı"
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlığı: 'Okul müdürü açığa alındı, soruşturma başlatıldı' - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı: "Okul müdürü açığa alındı, soruşturma başlatıldı"

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye "psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği" iddiasıyla ilgili, okul müdürünün açığa alındığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı:

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye "psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği" iddiasıyla ilgili, okul müdürünün açığa alındığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili, bahse konu olan okul müdürü açığa alınmış olup konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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