Milli Eğitim Bakanlığı, okul pansiyonlarını afetten etkilenen vatandaşlar için açtı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, afet bölgelerindeki okul pansiyonlarını yangından etkilenen vatandaşların konaklaması için açtıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık olarak yangınlara verdikleri desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında, "Afet bölgelerindeki okul pansiyonlarımız yangından etkilenen vatandaşlarımızın kullanımı için açtık, ihtiyaç duyanların okul müdürlüklerimize ulaşması yeterli" ifadesini kullandı.

Afet sonrasındaki kayıplar nedeniyle oluşan sosyal ve duygusal travmanın etkilerini hafifletebilmek için de çalışmalara destek vereceklerini belirten Bakan Selçuk, "Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimizden oluşturulan mobil psikososyal destek ekiplerimiz; afet ve acil durum bölgelerinde saha çalışmalarına başlıyor, yaralarımızı birlikte saracağız" değerlendirmesini yaptı.

(Mustafa Cenik/İHA)