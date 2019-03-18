Milli Eğitim Bakanlığı Okul Saymanlarına Seminer Verdi

Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim saymanları için 2 günlük eğitim semineri düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim saymanları için 2 günlük eğitim semineri düzenledi.



Ayaş ilçesinde bir termal tesiste verilen seminere Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinden gelen 140 sayman katılırken, saymanlara verilen seminerde "döner sermaye iş ve işlemleri" anlatıldı.



Seminerin ardından saymanlar, öğretmenler, başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nı gezdi.

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