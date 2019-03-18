Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı Okul Saymanlarına Seminer Verdi

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Saymanlarına Seminer Verdi

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim saymanları için 2 günlük eğitim semineri düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Saymanlarına Seminer Verdi, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim saymanları için 2 günlük eğitim semineri düzenledi.

Ayaş ilçesinde bir termal tesiste verilen seminere Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinden gelen 140 sayman katılırken, saymanlara verilen seminerde "döner sermaye iş ve işlemleri" anlatıldı.

Seminerin ardından saymanlar, öğretmenler, başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nı gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:13 Kaynak: AA

Türkiye, Ayaş, Güncel
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