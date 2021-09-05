Milli Eğitim Bakanlığı, okullara destek olması amacıyla Kovid-19 Hattı kurdu - Son Dakika

Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Yüz yüze eğitimin bir kez daha kesintiye uğramaması için tüm imkanlar seferber ediliyor.

DESTEK MERKEZİ OLUŞTURULDU

TRT'nin haberine göre korona ile ilgili alınan tedbirlerin takibi, olası vaka ve temas durumlarında izlenecek yol konusunda okullara destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) bünyesinde COVID-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi oluşturuldu.

MERKEZ YARINDAN İTİBAREN AKTİF OLACAK

Yarından itibaren devreye alınacak Merkez, okullardan gelecek çağrılara anında cevap vererek gerekli yardım ve yönlendirmeyi yapacak. Öğretmen ve yöneticiler, MEBİM'in 444 0 632 numaralı telefonunu arayacak.MEBİM okullardan gelen çağrıları otomatik olarak COVID-19 Merkezine yönlendirecek.

KONUYA GÖRE YÖNLENDİRME YAPILACAK

Yardım talep edilen konuya göre Merkez, daha önce hazırlanan rehber, kılavuz ve algoritma uyarınca gereken yardım ve yönlendirmeyi yapacak. İhtiyaç hâinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki COVID-19 Danışma Kurulu'nun da görüşleri alınacak.