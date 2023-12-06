 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Öğrencinin isyanı günlerce konuşulmuştu! MEB okullardaki ''sınıf annesi'' uygulamasını yasakladı - Son Dakika

Öğrencinin isyanı günlerce konuşulmuştu! MEB okullardaki ''sınıf annesi'' uygulamasını yasakladı

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda öğretmen ile veliler arasında iletişim kurmak için gönüllü olarak görev yapan ''sınıf annesi'' uygulamasını yasakladı. Valiliklere gönderilen uyarı yazısında bu kişilerin aidat topladığı ve ders araç-gereci temini için para talep ettiğine vurgu yapılırken bu tip olayların şikayetlere neden olduğuna dikkat çekildi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde bir öğrenci ile ''sınıf annesi'' arasında yaşanan ''Sınıf annesi sanki dünyanın ağası'' diyaloğu gündem olmuştu.

06.12.2023 - 09:34,  Güncelleme: 10:04
Abone Ol

Okullarda öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan ancak zaman zaman tartışmalara neden olan 'sınıf annesi' uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yasaklandı.

MEB ŞİKAYETLER SONRASI RESMİ UYARI YAYINLADI

Türkiye genelindeki okullarda bazı yerlerde "sınıf annesi" adı altında görevlendirilen velilere yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı, resmi bir uyarı yayınladı. Bakanlık, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu yönündeki şikayetlere dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki 'sınıf annesi' uygulamasını yasakladı

AİDAT TOPLADIKLARINA, DERSLERE MÜDAHİL OLDUKLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Valiliklere, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından gönderilen "Mevzuatta yer olmayan uygulamalar hakkında (Sınıf annesi)" konulu yazıda, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladıklarına, ders araç-gereci temini yönünde faaliyette bulunduklarına, zaman zaman derslere müdahil olduklarına ve öğrencilerin görüntülerini kaydettiklerine dikkat çekildi.

"MEVZUATTA YER ALMAYAN UYGULAMALARA MAHAL VERİLMEMELİ"

Öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu kaydedilen yazıda "Valiliğinizde okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını hususunda gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki 'sınıf annesi' uygulamasını yasakladı

ÖĞRENCİNİN "SINIF ANNESİ"NE VERDİĞİ YANIT GÜNDEM OLMUŞTU

Sınıf annelerinin "öğretmenin önüne geçtiği" eleştirilerine karşı bazı veliler ve öğretmenler okuldaki işleri kolaylaştırdığı için sınıf anneliği uygulamasını destekliyordu. Ayrıca bazı sınıf annelerinin, Öğretmenler Günü'nde pahalı hediyeler almak için yüksek miktarlarda para toplaması, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemesi, veliler arasında gruplaşma yaratmaları da eleştiriler arasındaydı. Son olarak bir öğrencinin sınıf annesiyle tartışması gündem olmuştu. "Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım" diyen veliye, öğrencinin "Sınıf annesi sanki dünyanın ağası" diye cevap verdiği videoya tepki yağmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğrencinin isyanı günlerce konuşulmuştu! MEB okullardaki ''sınıf annesi'' uygulamasını yasakladı - Son Dakika


10:40
CHP ile ittifaka kapıları kapatan Akşener'in uykularını kaçıran harita CHP ile ittifaka kapıları kapatan Akşener'in uykularını kaçıran harita
10:33
Futbol dünyasına milyarlık vurgun yapan Seçil Erzan'ın maaşı MASAK raporunda Futbol dünyasına milyarlık vurgun yapan Seçil Erzan'ın maaşı MASAK raporunda
10:33
Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim
10:24
''Kadın bebeğini suya attı'' ihbarı ekipleri teyakkuza geçirdi ''Kadın bebeğini suya attı'' ihbarı ekipleri teyakkuza geçirdi
10:12
Kocasını yatağa kelepçeleyip evi ateşe verdi! Yatakla birlikte kendini balkona atan adam acıdan çığlık attı Kocasını yatağa kelepçeleyip evi ateşe verdi! Yatakla birlikte kendini balkona atan adam acıdan çığlık attı
09:51
Otobüste yer kavgası yaptığı kadına biber gazı sıktı! Can havliyle kendilerini dışarı attılar Otobüste yer kavgası yaptığı kadına biber gazı sıktı! Can havliyle kendilerini dışarı attılar
09:49
Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın bilet fiyatları şaşırttı Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın bilet fiyatları şaşırttı
09:47
Ogün Samast bugün hakim karşısına çıkıyor! Trabzon'un Akçaabat Adliyesi'ne yaya olarak geldi Ogün Samast bugün hakim karşısına çıkıyor! Trabzon'un Akçaabat Adliyesi'ne yaya olarak geldi

Son Dakika
10:40 CHP ile ittifaka kapıları kapatan Akşener'in uykularını kaçıran harita
10:33 Futbol dünyasına milyarlık vurgun yapan Seçil Erzan'ın maaşı MASAK raporunda
10:33 Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim
10:24 ''Kadın bebeğini suya attı'' ihbarı ekipleri teyakkuza geçirdi
10:12 Kocasını yatağa kelepçeleyip evi ateşe verdi! Yatakla birlikte kendini balkona atan adam acıdan çığlık attı
09:49 Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın bilet fiyatları şaşırttı
09:51 Otobüste yer kavgası yaptığı kadına biber gazı sıktı! Can havliyle kendilerini dışarı attılar
09:47 Ogün Samast bugün hakim karşısına çıkıyor! Trabzon'un Akçaabat Adliyesi'ne yaya olarak geldi
09:39 Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor
09:34 Öğrencinin isyanı günlerce konuşulmuştu! MEB okullardaki ''sınıf annesi'' uygulamasını yasakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2023 10:59:56. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrencinin isyanı günlerce konuşulmuştu! MEB okullardaki ''sınıf annesi'' uygulamasını yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement