Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme Değerlendirme Merkezleri'nin kapasitesini artırmaya devam ediyor - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme Değerlendirme Merkezleri'nin kapasitesini artırmaya devam ediyor

22.06.2022 11:57
Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme Değerlendirme Merkezleri'nin kapasitesini artırmaya devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme Değerlendirme Merkezleri'nin kapasitesini artırmak için merkez yönetici ve öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimlere başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme Değerlendirme Merkezleri'nin kapasitesini artırmak için merkez yönetici ve öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimlere başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021'in ikinci yarısında 81 ilde kurumsallaşma süreçleri tamamlanan Ölçme ve Değerlendirme Merkezlerinin yönetici ve öğretmenleri göreve başladı.

Ölçme değerlendirme faaliyetlerini son gelişmelere göre iyileştirme ve yeniden tasarlama uygulamalarına ağırlık veren Bakanlık, bu çalışmalarda Ölçme ve Değerlendirme Merkezlerine özel önem veriyor.

Bu kapsamda, Ölçme ve Değerlendirme Merkezlerindeki yönetici ve öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimler yürütülüyor.

"Kurslar insan kaynağı kapasitesinin artmasına katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri'nin 81 ilde kendilerine tahsis edilen binalarda faaliyetlerini etkin biçimde yürüttüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"PISA ve TIMSS gibi uluslararası ve ulusal düzeyde yapılan izleme araştırmalarını koordine eden ve süreçleri yöneten ölçme değerlendirme merkezleri, öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılan yardımcı kaynakların üretilmesinde de önemli katkı sağlıyor. Öğrencilerin eksikliklerini gidermek için ücretsiz olarak sunulan destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik periyodik ölçme değerlendirme faaliyetleri de bu merkezler tarafından yürütülüyor. Tüm bu çalışmalar için gerekli olan optik okuyucu, baskı makinesi, bilgi iletişim teknolojileri gibi altyapılarla donatılan merkezlerde çalışan yönetici ve öğretmenlerin eğitimlerine de ayrı bir önem veriyoruz."

İnsan kaynağı kapasitesini sürekli geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yenilenen ihtiyaçlar gözetilerek şekillendiğini, salgın döneminde de merkezdeki öğretmenlere çevrim içi araçlar vasıtasıyla eğitimler verildiğini bildiren Özer, şunları kaydetti:

"Merkezlerde görevli öğretmenlerin bilgi ve becerilerini artırarak, onlara uygulama örnekleri hazırlama yetkinliği kazandırmak amacıyla 'Uygulamalı Ölçme ve Değerlendirme' ile 'Bilgisayar Destekli Yayın' kursları verilecek. Yeni eğitim-öğretim dönemine başlamadan her iki kurs tamamlanacak. Kurslara, 81 ilde Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri'nde görevli yönetici ve öğretmenlerimiz katılacak. Bu kursların insan kaynağı kapasitesinin artmasına önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz. Ayrıca, katılımcılar bu kurslarda aldıkları eğitimleri illerinde bulunan öğretmenlere de aktaracak ve böylece daha geniş bir kesime ulaşmış olacağız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme Değerlendirme Merkezleri'nin kapasitesini artırmaya devam ediyor - Son Dakika

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