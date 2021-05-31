Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Dr. Sadri Şensoy Iğdır'da - Son Dakika

Genel Müdürümüz Sayın Dr. Sadri ŞENSOY LGS öncesi hazırlık çalışmaları ve Ölçme Değerlendirme Merkezi'nde yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla Iğdır ilini ziyaret etti.

Genel Müdürümüz Sayın Dr. Sadri ŞENSOY; Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Hakan GÖNEN'den okullarda yapılan çalışmalar, sınav hizmetleri, projeler ve ölçme değerlendirme çalışmalarına yönelik bilgiler aldı. 31. 05. 2021 tarihinde saat 10: 30'da Vali Yardımcısı Sayın Yusuf CANKATAR'ın katılımı ile ortaokul müdürlerimizle LGS'ye yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Genel Müdürümüz Sayın Dr. Sadri ŞENSOY toplantının ardından e-sınav merkezini ziyaret etti. Ölçme Değerlendirme ekibiyle bir araya geldi ve yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Genel Müdürümüz Sayın Dr. Sadri ŞENSOY Iğdır Valisi Sayın H. Engin SARIİBRAHİM'i ziyaret ettikten sonra Iğdır ilinden ayrıldı.