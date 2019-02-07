Milli Eğitim Bakanlığı, Oyak Renault Ve Peryön'den Eğitimde Büyük İş Birliği

Oyak Renault, otomotiv endüstrisinin bugün ve gelecekte ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek, mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği desteğiyle JUNI'OR Projesi'ni hayata geçiriyor.

Türkiye'nin en büyük otomobil ve motor üreticisi Oyak Renault, otomotiv endüstrisinin bugün ve gelecekte ihtiyaç duyduğu teknik bilgi ve beceriye sahip nitelikli iş gücünü yetiştirmek, mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmaya katkıda bulunmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle JUNI'OR Projesi'ni hayata geçiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve PERYÖN Güney Marmara İnsan Yönetimi Derneği arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitimde İş birliği protokolü kapsamında hayata geçecek JUNI'OR Projesi'nde, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda farkındalık yaratmak ve ilgili alanların tercih edilmesini sağlamak amaçlanıyor.

JUNI'OR Projesi'ni başlatmak üzere imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitimde İş birliği protokol töreni bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörü Tolga Görgülü, PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül'ün katılımıyla gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk törende gerçekleştirdiği konuşmada, "Ekonomik ve sosyal kalkınmada kilit rol oynayan mesleki ve teknik eğitimi her gün biraz daha ileriye götürmek, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve böylece ülkemizin rekabet gücünü artırmak için sahip olduğumuz güç ve birikimi birleştirmek bilinciyle iş dünyasının deneyimlerinden ve mevcut kaynaklarından yararlanarak yerelden evrensele uzanan bir stratejiyi hayata geçirmek üzere birçok kurum ve kuruluşla çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu doğrultuda, tesis etmiş olduğumuz bu önemli iş birliği, umuyorum ki mesleki ve teknik eğitimin gençlerimiz tarafından daha çok tercih edilen bir seçenek olmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

"Projenin güzel bir model haline dönüşmesini bekliyoruz"

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Lisesi'nin dahil olduğu JUNI'OR Projesi ile ilgili konuşan Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörü Tolga Görgülü ise "Oyak Renault olarak mesleki ve teknik eğitime verdiğimiz büyük önem doğrultusunda bu alanda yetişmiş insan kaynağının istihdamının sağlanmasına yönelik destekleyici projeleri hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yetkinliği gelişmiş, bağlılığı tam, potansiyel adaylar yetiştirmeyi hedeflediğimiz JUNI'OR projesi, Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle 4 yıllık iş birliğini kapsıyor ve bu projenin, gelecekte sektör ve mesleki eğitim iş birliğine güzel bir model haline dönüşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül ise "Bu proje devlet kanallarının, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte sinerji yaratarak hayata geçirdiği örnek bir proje olarak öncelikle bölgemiz sanayisine büyük bir katkı sağlayacaktır. Hedefimiz, bu aktörlerin çoğalmasını ve devamlılığını sağlayarak, tüm sanayi bölgelerindeki mesleki ve teknik eğitimi üst düzeye çıkartmak ve istihdam oranlarını arttırabilmektir" dedi.

JUNI'OR Projesi ile Bursa'da ilk etapta 10, 11 ve 12. Sınıf mesleki ve teknik lise öğrencisine çok sayıda mesleki ve kişisel gelişim eğitimi verilmesi planlanırken, öğretmenler ve öğrenciler nezdinde yeni teknolojilere yönelik bilginin arttırılması, özel eğitmen sistemi (özel eğitimlerle) ile öğrencilerin yetkinliklerinin geliştirilmesi, teknik geziler ile öğrencilerin ve öğretmenlerin Oyak Renault'yu tanımaları amaçlanıyor. Bu süreçte, ilgili liselerde okuyan öğrencilere eğitim verilirken öğrencilerin ailelerine yönelik de çeşitli seminerler düzenlenmesi planlanıyor. Eğitim alan öğrenciler içinden seçilecek 50 gence ise Oyak Renault'da staj ve istihdam önceliği sağlanması hedefleniyor.