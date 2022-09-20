Ehliyet almak isteyenler dikkat! Emniyet kemeri simülasyon eğitimi zorun kılındı

Bitlisli Belkıs'ın evine giren köylü, gördüğü manzarayla anında köyü terk etti

Kötü gün dostu! Acun'un kaza yaptığını öğrenince hemen hastaneye koştu

2 kişiyi öldürdükten sonra 2 de polisi vuran şahsın sorgudaki ilk ifadesi ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

AMAÇ, ALIŞKANLIK KAZANDIRMAK

Bu kararla sürücü adaylarına, sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlamadan önce emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak adına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Sürücü adayları emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı eğitim görecek.

Aynı Yönetmeliğe geçici madde de eklendi. 29 Mayıs 2013 tarihinden önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alanlar ilgili koşullara sahip ise hizmet içi eğitime tabi tutulacak.