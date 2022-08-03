Buna göre, özel öğretim kurumlarında sınıf mevcudu okul öncesi eğitimde 20, ilkokul, ortaokul, fen ve sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik liseleri ile diğer okullarda 30'dan fazla olamayacak.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 'sınıf mevcudu' düzenlemesi - Son Dakika

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