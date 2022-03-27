Milli Eğitim Bakanlığı son 6 ayda 7 bin 800 yeni ana sınıfı açtı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığı son 6 ayda 7 bin 800 yeni ana sınıfı açtı

27.03.2022 10:25
Milli Eğitim Bakanlığı son 6 ayda 7 bin 800 yeni ana sınıfı açtı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 ayda 102 anaokulu ve 7 bin 800 ana sınıfını hizmete açtıklarını belirterek, yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı hedefine doğru hızla ilerleme katettiklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 ayda 102 anaokulu ve 7 bin 800 ana sınıfını hizmete açtıklarını belirterek, yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı hedefine doğru hızla ilerleme katettiklerini bildirdi.

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, Bakanlık olarak tüm kademelerde okullaşma oranlarını yükselterek eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için çalıştıklarını, öğrenciler arasındaki başarı farkını azaltmada kritik öneme sahip okul öncesi döneme daha büyük önem atfettiklerini ifade etti.

"Yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı hedefine doğru hızla ilerleme katettiklerini" belirten Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Okullaşma oranlarını artırmak için 81 ilde yoğun çalışmalar yürütüyoruz. 6 ay gibi kısa bir sürede 102 anaokulu ve 7 bin 800 ana sınıfını hizmete açtık. Böylece okul öncesi eğitim kurumlarımızın kapasitesini artırmada hedefimize daha yaklaşmış olacağız. Yeni anaokulları ve ana sınıflarının yapımı için yürüttüğümüz süreç, planlandığı gibi ilerliyor. Bir yandan da bu dönemde çocuklarımızın okul öncesi eğitime erişimi için alternatif modeller de kullanıyoruz. Gezici öğretmen sınıfı, taşıma merkezi ana sınıfı ve Benim Oyun Sandığım gibi ev temelli modellerle okul öncesi eğitimi her çocuğumuza ulaştırıyoruz."

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MEB'den özel yetenekli öğrenciler için iki yeni program MEB'den özel yetenekli öğrenciler için iki yeni program Terme Belediyesinden eğitime arsa desteği Terme Belediyesinden eğitime arsa desteği

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlığı son 6 ayda 7 bin 800 yeni ana sınıfı açtı - Son Dakika


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