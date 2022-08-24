2022-2023 eğitim öğretim yılı için yardımcı kaynaklar okul sıralarına koyuldu - Son Dakika
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2022-2023 eğitim öğretim yılı için yardımcı kaynaklar okul sıralarına koyuldu

24.08.2022 11:38

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 2-12. sınıf düzeylerinde 91 çeşitten oluşan 100 milyon adet yardımcı kaynağın baskı ve dağıtımı büyük oranda tamamlanarak okul sıralarına koyulmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 2-12. sınıf düzeylerinde 91 çeşitten oluşan 100 milyon adet yardımcı kaynağın baskı ve dağıtımı büyük oranda tamamlanarak okul sıralarına koyulmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren ders kitapları öğrencilere ücretsiz olarak verilmekte olup 2003-2021 yılları arasında 3 milyar 550 milyon ders kitabı dağıtımı yapıldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz olarak verilmek üzere 153 milyon ders kitabının baskı ve dağıtımı tamamlanarak tüm kurumlara ulaştırıldı.

Ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarının yanı sıra ilk defa 2021-2022 eğitim öğretim yılında 36 milyon adet yardımcı kaynağın baskı ve dağıtımı gerçekleştirildi.

91 ÇEŞİTTEN OLUŞAN 100 MİLYON ADET YARDIMCI KAYNAK HAZIRLANDI

2022-2023 eğitim öğretim yılında 2-12. sınıf düzeylerinde 91 çeşitten oluşan 100 milyon adet yardımcı kaynağın baskı ve dağıtımı büyük oranda tamamlanarak 12 Eylül itibarıyla okullarda öğrencilere ders kitapları ile birlikte verilmek üzere tüm hazırlıklar tamamlandı.

12'nci sınıflara TYT ve AYT kitaplarından oluşan ve her dersi barındıran 20 kitap, 11'nci sınıflar için her öğrenciye 11 kitap verilecek.

2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar toplamda öğrencilere 91 farklı kitap ulaştırılacak.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Gürkan Sayın - İHA)

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yardımcı kaynaklar okul sıralarına koyuldu - Son Dakika

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