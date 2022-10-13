MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı

13.10.2022 23:12

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemi'ne entegrasyonunun desteklenmesi" amacıyla başlatılan PIKTES Projesi kapsamında okullarda öğrencilere dağıtılan setler kriz çıkardı. Paketlerin içinden cinsel içerikli oyuncaklar çıkarken, tüm setler apar topar geri toplandı. MEB konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), "Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemi'ne entegrasyonunun desteklenmesi" amacıyla başlattığı PIKTES Projesi kapsamında, öğrencilere yönelik sosyal uyum etkinlikleri çerçevesinde dağıtılan setlerin içinden uygunsuz içerikler çıktı.

MEB SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çocukların zeka gelişimi için dağıtılan setlerin içinden "Pratik Bardaklar" isimli oyun da yer aldı. Oyunda kullanılacak zillerin, cinsel içerikli olmasının fark edilmesi üzerine MEB konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Öğrencilere dağıtılan zeka oyunlarının içinden uygunsuz içerikler çıktı! Skandalın ardından harekete geçen MEB, soruşturma başlattı

FİRMA HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Koordinatörlüğü, 2 bin set içinde toplam 9 zeka oyununda uygunsuz içerik tespit edilmesi üzerine 2 bin setin tamamının derhal toplatıldığını ve firma hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

PİKTES'TEN AÇIKLAMA

PIKTES Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen PIKTES Projesi çerçevesinde 2 bin eğitim materyali setinin okullarda kullanılmak üzere yüklenici firma tarafından dağıtıldığı belirtildi. Eğitim materyali setlerinin her birinin içeriğinde akıl zeka oyunlarının bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Okul yönetimleri tarafından yapılan kontrollerde dağıtılan 2 bin set içinde toplam 9 zeka oyununda uygunsuz içerik tespit edilmesi üzerine 2 bin setin tamamı derhal toplatılmıştır. Yüklenici firma hakkında sözleşmeye aykırılık nedeniyle gerekli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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milli eğitim bakanlığı, Cinsellik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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