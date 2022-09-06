BAĞCILAR'DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİ AVCILAR'DAKİ 4 İLKOKULU BOYADI

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini arttırmayı amaçlayan proje kapsamında Bağcılar'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde Avcılar'daki 4 ilkokulu boyayarak eğitime hazır hale getirdi. Proje ile öğrenciler becerilerini arttırırken, döner sermayeden de para kazandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından döner sermaye kapsamındaki meslek liselerinden biri olan Bağcılar'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 7 öğrenciyi 8 öğretmenlerinin gözetiminde Avcılar'da görevlendirildi. Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni eğitim ve öğretim yılı için boya ve badana gereksinimi bulunan 4 ilkokul belirledi. Öğrenci ve öğretmenleri İnönü İlkokulu, Ambarlı İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Şehit Eyüp Çolakoğlu İlkokulu'ndaki bütün sınıf, idari oda ve diğer bölümlerini boyadı, gereken yerlerde onarımlar yaptı.