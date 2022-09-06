BAĞCILAR'DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİ AVCILAR'DAKİ 4 İLKOKULU BOYADI - Son Dakika
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BAĞCILAR'DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİ AVCILAR'DAKİ 4 İLKOKULU BOYADI

06.09.2022 09:49
BAĞCILAR'DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİ AVCILAR'DAKİ 4 İLKOKULU BOYADI

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini arttırmayı amaçlayan proje kapsamında Bağcılar'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde Avcılar'daki 4 ilkokulu boyayarak eğitime hazır hale getirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini arttırmayı amaçlayan proje kapsamında Bağcılar'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde Avcılar'daki 4 ilkokulu boyayarak eğitime hazır hale getirdi. Proje ile öğrenciler becerilerini arttırırken, döner sermayeden de para kazandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından döner sermaye kapsamındaki meslek liselerinden biri olan Bağcılar'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 7 öğrenciyi 8 öğretmenlerinin gözetiminde Avcılar'da görevlendirildi. Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni eğitim ve öğretim yılı için boya ve badana gereksinimi bulunan 4 ilkokul belirledi. Öğrenci ve öğretmenleri İnönü İlkokulu, Ambarlı İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Şehit Eyüp Çolakoğlu İlkokulu'ndaki bütün sınıf, idari oda ve diğer bölümlerini boyadı, gereken yerlerde onarımlar yaptı.

Bağcılar'dan gelerek okulları boyayan öğrencilerden Feyzullah Aktaş, okulda öğrendiklerini pratik olarak Avcılar'daki okul binalarında uyguladıklarını, bunun yanı sıra para kazandıklarını söyledi. Diğer öğrencilerden Tuncay Yamak da, "Çok mutluyuz. Bildiklerimizi uyguluyoruz, kendimizi geliştiriyoruz, para kazanıyoruz, kardeşlerimiz için temiz bir ortam sağlıyoruz." dedi. Aynı okulun Temel İnşaat Teknolojisi Öğretmeni Erhan Gür, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından döner sermayeye sahip okullar arasında yer aldıklarını, örnek bu proje ile öğrencilerin devlet okullarını boyayarak kendilerini geliştirdiklerini anlattı.


YORUMLAR
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Başkan Özdemir'den öğrencilere kırtasiye hediyesi Başkan Özdemir'den öğrencilere kırtasiye hediyesi AYRILMAMAK İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜLER AYRILMAMAK İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜLER
Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Bağcılar, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİ AVCILAR'DAKİ 4 İLKOKULU BOYADI - Son Dakika

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