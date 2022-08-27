KÖY OKULU, YAŞAM MERKEZİ OLDU - Son Dakika
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KÖY OKULU, YAŞAM MERKEZİ OLDU

27.08.2022 15:23
KÖY OKULU, YAŞAM MERKEZİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılmayan köy okullarının yaşam merkezine dönüştürülmesi hedeflenen projesi kapsamında, Antalya'nın Kumluca ilçesinde Ortaköy İlkokulu Köy Yaşam Merkezi kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılmayan köy okullarının yaşam merkezine dönüştürülmesi hedeflenen projesi kapsamında, Antalya'nın Kumluca ilçesinde Ortaköy İlkokulu Köy Yaşam Merkezi kuruldu.

Kumluca Ortaköy Mahallesi'nde açılan Köy Yaşam Merkezi'nde, 4- 6 yaş grubundaki çocuklara anasınıfı eğitimi, gençlere yönelik sportif faaliyetler yer alıyor. Kadınlara yönelik halk eğitimi merkezi kursları düzenlenen merkezde sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor. Köy Yaşam Merkezi'ni AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da ziyaret etti.

Yaşam merkezinde halk merkezi tarafından açılan kursa katılan Nevin Sarıağaçlı, seradaki çalışmalarının ardından her gün merkezdeki dikiş kursuna katıldığını ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini söyledi. Kursiyerlerden Serap Kahraman ise kurslarda öğrendikleriyle çocuklarının kıyafetlerini onarmayı öğrendiğini dile getirdi. Ortaköy Yaşam Merkezi bünyesindeki Kumluca Portakal Çiçeği Anaokulu'nun etkinliğine katılan Ahmet Sarıkaya, ilk defa kamp yaptığından bahsetti.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Ortaköy'deki kapalı köy okulunu hayata geçirdiklerini söyledi. Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya, "Okulumuzda anasınıfımız, gençlik merkezimiz, kütüphanemiz ve halk eğitim merkezimizin açtığı kurslar bulunmaktadır. Çiftçi kadınlarımız gündüzleri çalışıyor, akşamları kurslara katılıyor. Kadınlarımız için sosyal bir faaliyet oluyor. Köyümüzdeki 4 - 6 yaş grubundaki çocuklar anasınıfına gidiyor" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KÖY OKULU, YAŞAM MERKEZİ OLDU - Son Dakika

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