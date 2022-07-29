MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı! İşte yeni eğitim öğretim döneminin takvimi - Son Dakika
Üye Girişi

MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı! İşte yeni eğitim öğretim döneminin takvimi

29.07.2022 12:38

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim döneminin 12 Eylül Pazartesi başlayacağını duyurdu. İlkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin uyum süreci nedeniyle 1 hafta erkenden ders başı yapacağı belirtildi. Bakanlık ayrıca, ara ve yarıyıl tatil takvimini de açıkladı.

Türkiye'de ve dünyada koronavirüs salgınının yeniden yükseliş göstermesinin ardından okulların ne zaman açılacağı da merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı.

OKULLAR 12 EYLÜL'DE AÇILACAK

Buna göre, öğretmenler mesleki çalışmalarını, 1 Eylül 2022 Perşembe gününden itibaren gerçekleştirecek. Okullarda birinci dönem ise 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2023 Cuma günü sona erecek.

1'NCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ DAHA ERKEN GİDECEK

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 5 Eylül-9 Eylül 2022 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

23 OCAK'TA YARI YILA GİRİLECEK

Birinci dönem ara tatili 14 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Kasım 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 3 Şubat 2023 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili 17 Nisan 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona erecek.

YORUMLAR
500
Yıldırım Kaya: 'Uzmanlık ve Başöğretmenlik Sınavı İçin Anayasa Mahkemesi'nin Kararı Beklenmeli' Yıldırım Kaya: 'Uzmanlık ve Başöğretmenlik Sınavı İçin Anayasa Mahkemesi'nin Kararı Beklenmeli' Rize'de 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği' protokolü tanıtıldı Rize'de 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği' protokolü tanıtıldı

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı! İşte yeni eğitim öğretim döneminin takvimi - Son Dakika


Son Dakika
13:12 Putin'den Erdoğan'a 'tahıl koridoru' jesti! Türkiye'ye yatırım için 15 miyar dolar göndereceği belirtildi
13:00 Yeni evlerinin duvarından kan sızıyor! Gözlerine uyku girmiyor
12:38 MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı! İşte yeni eğitim öğretim döneminin takvimi
12:11 Avustralya'da bir vücut geliştirme fenomeni, çocuğunun yanında verdiği müstehcen pozu paylaşınca veliler ayaklandı
12:09 Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Fatima parlamentoda: Başörtüsünü gururla takın
11:59 Bu yüksek maaşı kim ödeyecek? Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tutkusu nedeniyle İngiltere'yi terk ediyor
11:52 Lama'yı sevmek isteyen kadın suratına tükürük yedi: Ya bu hayvanlar tükürmeye dün mü başladı?
11:46 Kamuda yeni bir döneme girildi! Memurların sakal bırakması artık serbest
11:29 Yılan uzmanını bile korkutan yılanın yepyeni bir tür olduğu belirlendi
11:17 Turgut Özal, İngilizlerin yüzüne haykırdı: Kürt sorunuyla bu kadar ilgiliyseniz bu insanları neden kabul etmediniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 13:23:41. #1.11#
SON DAKİKA: MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı! İşte yeni eğitim öğretim döneminin takvimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement