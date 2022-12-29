MEB, Zonguldak'ta engelli öğrenciyi darbeden sınıf arkadaşları hakkında soruşturma başlattı! Gözaltına alınan şüphelilere uzaklaştırma cezası verildi - Son Dakika
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MEB, Zonguldak'ta engelli öğrenciyi darbeden sınıf arkadaşları hakkında soruşturma başlattı! Gözaltına alınan şüphelilere uzaklaştırma cezası verildi

29.12.2022 16:01

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Zonguldak'taki bir lisede engelli öğrenciye sınıf arkadaşları tarafından şiddet uygulandığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler tarafından gözaltına alınan 4 öğrenci, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken okul yönetimi, olaya karıştığı tespit edilen 10 öğrenciye de uzaklaştırma cezası uyguladı.

Zonguldak'ta yaşanan vahim olayda lisede çekilen görüntülerde 11'inci sınıf öğrencisi N.G. sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildi. Görüntülerde N.G.'yi aralarına alan öğrenciler tekme ve tokat vurarak darbetti. Bir öğrenci ise N.G.'nin başını art arda beyaz tahtaya vurdu. Baskı uygulanan N.G.'ye zorla şınav çektirildi. Ortalarına alan öğrenciler oynaması konusunda da N.G.'ye baskı yaptı.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Zonguldak'ta bir lisede öğrenciler, sınıf arkadaşını döverken, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynattı. Görüntülerle ilgili Ereğli Kaymakamlığı inceleme ve soruşturma, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi ise disiplin süreci başlattı.

MİLLİ EĞİTİM SORUŞTURMA AÇTI

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da bir adım geldi. Olay hakkında soruşturma başlatıldığı açıklayan Bakanlık, " Zonguldak Ereğli'deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit'te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Diğer yandan olaya karışan öğrenciler hakkında yeni gelişmeler yaşandı.Engelli öğrencinin arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğraması ve darbedilmesine ilişkin 4 öğrenci adliyeye sevk edildi. Olaya karışan 8, videoyu çekip paylaşan 2 öğrenci olmak üzere toplam 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.

YORUMLAR (3)
  • levent sarıkaya: 10 gün uzaklaştırma mı verdiniz. cebinede harclık koysaydınız. bu vatan topraklarından kovacaksınız bu adileri. arkadışana saygısı olmayanın bu vatan bayrağına saygısı olmaz. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Zonguldak, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MEB, Zonguldak'ta engelli öğrenciyi darbeden sınıf arkadaşları hakkında soruşturma başlattı! Gözaltına alınan şüphelilere uzaklaştırma cezası verildi - Son Dakika
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